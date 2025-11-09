Domingo primaveral en Comodoro: cielo parcialmente nublado y máxima de 23°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 9 de noviembre Comodoro Rivadavia amaneció con 14.5°C, cielo algo nublado, humedad del 73% y viento leve del sudeste a 10 km/h.

La presión atmosférica se mantiene en 1012.6 hPa y la visibilidad es óptima, con 30 kilómetros.

A lo largo del día se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 23°C. El viento aumentará su intensidad hacia la tarde, con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h desde el sudeste, aunque sin probabilidades de lluvia.

De cara al lunes, el pronóstico anticipa un ascenso térmico: mínima de 17°C y máxima de 26°C, con condiciones estables y cielo algo nublado.

Pronóstico extendido: