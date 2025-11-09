Dalma Maradona cerró el Congreso en nombre de su padre a pura emoción

El primer Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona en la UBA, organizado por la revista Meta Sentidos en juego, fue un hermoso y trabajado intento de abordar, durante 3 días, los distintos universos de la figura más poderosa y popular del siglo XX y lo que va del XXI.

La inauguración del jueves fue a pura emoción con Taty Almeida de Madres de la Plaza de Mayo pero el cierre fue, nada más y nada menos, que con la sorpresiva presencia de Dalma Maradona.

En sus primeras palabras, la emocionada Dalma agradeció a todos y destacó el orgullo que sentía de que su padre, un villero, hubiese llegado a la UBA. «Mi papá estuvo en Oxford pero para mí, y seguro para el, esto es más hermoso e importante», afirmó

Dalma se sumó al cierre que estaba a cargo de los periodistas Guillermo Blanco, Daniel Arcucci, Viviana Vila y el Profe Fernando Signorini.

Consultada por Vila, contó como surgían algunas de las frases del Diego y también como lo vive en tiempo presente

A partir de las frases y de ese estar presente, Dalma aseguró que no hay nadie que no le diga, un solo día, cuánto se lo extraña «y se lo necesita al Diego en estos tiempos difíciles»..

Ante otra consulta, Dalma aseguró que lo que más orgullo le da de su padre no son las jugadas de fútbol, sino que «haya defendido siempre las causas justas». Esto dio pie para que Signorini le entregue una remera que héroes de Malvinas trajeron del cementerio de Darwin, luego de haberla dejado ahí algunas horas.

Otra vez muy emocionada, Dalma dio todos los respetos y agradecimiento a los veteranos, y recordó como esa guerra y esos pibes de Malvinas influyeron en su viejo y en el mundial 86.

En el mismo tono, luego del agradecimiento de la Secretaria de Extensión Universitaria de la UBA, Ianina Lois, Dalma se comprometió a «estar como siempre» y como el Diego «a favor de la Universidad y Educación Pública».