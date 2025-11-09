Más de 200 voluntarios participaron de la limpieza de playas en Comodoro

Con una convocatoria récord y un fuerte compromiso ambiental, más de 200 personas participaron este sábado 8 de noviembre en la Limpieza Anual de Playas 2025, una actividad que se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos del pais desde Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y varias localidades patagónicas.

La iniciativa, impulsada por el ambientalista Andrés Olivares bajo el lema “Cuidemos nuestro tipo de mar, salvemos nuestro planeta”, reunió a escuelas, jardines, instituciones privadas y voluntarios independientes, que se sumaron con bolsas, guantes y mucha energía para dejar las playas más limpias.

Desde las 14:45 horas, grupos de voluntarios se concentraron en Caleta Córdova, La Compresora, Restinga Alí, Km 5, Km 4, Km 3, Costanera y Playa 99 (Stella Maris), además de Rada Tilly, donde el encuentro comenzó a las 14:00 en la bajada 6.

La convocatoria también trascendió fronteras locales: participaron equipos de Eco Ambiente (Ushuaia), Scouts Cristo Rey (Rada Tilly), Rotary y Flota de Mar (Mar del Plata), el buzo Pierini (Neuquén), Guardianes Silenciosos del Mar (Puerto Madryn), Scouts Pueblo de Luis (Trelew), Unión Rawson (El Elsa Plata), Guerreros del Sur (Dique Ameghino) y representantes del Municipio de Río Mayo. Incluso se sumaron colaboradores desde el exterior, como el buzo Pérez Suárez desde Bali y “El Tipito” desde Plaza Noruega, barrio Belgrano, en Buenos Aires.

“El objetivo no es solo limpiar, sino generar conciencia. Cada acción, cada bolsa levantada, representa un paso hacia un mar más sano y un planeta más habitable”, expresó Andrés Olivares, visiblemente emocionado por la masiva participación.

Durante la jornada se recolectaron residuos plásticos, vidrios, latas y otros desechos que contaminaban la costa. Al cierre, los participantes coincidieron en destacar el espíritu comunitario y el impacto positivo de esta acción colectiva.

La actividad se consolida como uno de los eventos ambientales más importantes del año en la Patagonia, combinando educación y amor por el entorno natural.