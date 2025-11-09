Close Menu
domingo, noviembre 9
Ciudad

El Instituto María Auxiliadora celebra su Centenario con una Noche de Gala Artística

El evento se realizará el próximo 14 de noviembre en el teatro del IMA, con la participación de la Orquesta Sinfónica de la UNPSJB y coros locales. La entrada será libre, a cambio de un alimento no perecedero para Cáritas.
La PostaBy No hay comentarios2 Mins Read

El Instituto María Auxiliadora (IMA) de Comodoro Rivadavia cerrará los festejos por su Centenario con una emotiva Noche de Gala Artística, el jueves 14 de noviembre a las 20:30 horas, en el teatro del colegio.

Bajo el lema “El arte, y especialmente la música, son parte de nuestra identidad salesiana”, la institución rendirá homenaje a su historia educativa y cultural, recordando los años en que el IMA albergó su propio Conservatorio de Música, donde generaciones de jóvenes cultivaron el amor por el piano y el canto.

“Queremos honrar nuestras raíces con memoria agradecida, celebrando a las Hermanas Hijas de María Auxiliadora y a tantas laicas que sembraron en los corazones de los alumnos el amor por la música y el arte”, expresaron desde la organización.

El encuentro contará con la presentación especial de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y grupos vocales locales, en una noche que promete emoción, talento y espíritu comunitario.

La entrada será libre y gratuita, y se invita al público a colaborar llevando un alimento de la canasta navideña o no perecedero, que será donado a Cáritas como gesto solidario.

“Será un cierre inolvidable para este año del Centenario, donde el arte se convierte en un puente entre la historia y el presente”, señalaron desde el IMA.

Fecha: Jueves 14 de noviembre
Hora: 20:30 hs
Lugar: Teatro María Auxiliadora, Comodoro Rivadavia
Entrada: Libre y gratuita – colaboración con alimentos no perecederos

 

Share.

Related Posts