Persecución y arresto en Km 5: un hombre fue detenido con un arma de fuego a bordo de su vehículo

En la mañana de este domingo, personal de la Comisaría de General Mosconi detuvo a un hombre que se desplazaba armado por la Ruta Nacional N°3, a la altura de Kilómetro 5, en Comodoro Rivadavia.

Según el parte policial, alrededor de las 08:20 horas, un testigo ocasional llamó al 101 para alertar que un vehículo Volkswagen Gol color verde circulaba en dirección norte-sur con un conductor que portaba un arma de fuego.

Ante el aviso, una comitiva policial inició un rastrillaje por los alrededores de la ruta y logró localizar el vehículo en Avenida del Parque, Km 5, desplazándose a gran velocidad por Avenida José Ingenieros. Los efectivos lograron interceptarlo y le ordenaron al conductor que descendiera del rodado.

A simple vista, los uniformados observaron un arma de fuego tipo revólver, municiones y un cargador de pistola en el asiento del acompañante. El conductor, identificado como M.B.J., fue inmediatamente aprehendido, se le colocaron esposas y fue trasladado a la dependencia policial.

De acuerdo a lo informado, el detenido emanaba aliento etílico, por lo que se presume que conducía bajo los efectos del alcohol.

El hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales por infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, que sanciona la portación ilegal de armas de fuego.