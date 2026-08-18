Un incendio se produjo alrededor de las 06:55 horas de este lunes en una vivienda de Comodoro Rivadavia.

Las llamas se propagaron rápidamente y, pese al trabajo de los Bomberos Voluntarios, el fuego consumió gran parte de la propiedad.

Al finalizar las tareas de extinción, los rescatistas hallaron el cuerpo de una mujer junto a sus mascotas, la victima fue identificada como Rosa del Valle Rasgido y varias de sus mascotas quienes también perdieron la vida en el siniestro. Tras controlar el fuego, los rescatistas ingresaron al inmueble y encontraron el cuerpo de Rasgido y sus mascotas que también murieron como consecuencia del incendio y la inhalación de humo, aunque un perro logró sobrevivir al encontrarse fuera de la vivienda en el momento del siniestro.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas y se espera que las pericias aporten mayores precisiones sobre lo ocurrido.