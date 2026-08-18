Hoy a las 13, el Secretario de Tierras del municipio, Bruno Hernández, concurrirá al Concejo Deliberante a dar explicaciones en plenario, encabezado por la comisión 4.

En la última sesión, el bloque de Despierta Comodoro intentó sacar su interpelación sobre tablas. Al no contar con los votos necesarios se acordó su citación para que de explicaciones sobre el sistema de Scoring por el que se otorgarán tierras y viviendas a los damnificados por el desplazamiento del cerro Hermitte.