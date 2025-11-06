Carolina Quinzio se despide de la Sociedad Rural de Comodoro tras una década de trabajo y comunicación

Después de diez años de labor ininterrumpida, la comunicadora Carolina Quinzio anunció su despedida de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, institución en la que desempeñó un rol clave en la creación y desarrollo de su sitio web y redes sociales oficiales, marcando un antes y un después en la difusión de las actividades del sector ganadero regional.

En un texto titulado “Querida Rural”, Quinzio recordó que fue Marcelo Nadini quien la convocó en octubre de 2015 para iniciar el proyecto comunicacional de la entidad, que por entonces daba sus primeros pasos en el ámbito digital.

“Hace 10 años, Marcelo Nadini me convocaba para crear las redes sociales de la Rural de Comodoro y su sitio web. Pionera en la región, difundimos así sus acciones gremiales y exposiciones ovinas y bovinas”, escribió la comunicadora.

Un ciclo que deja huella

En su mensaje, Quinzio explicó que la decisión de su alejamiento se debe a los cambios de gestión dentro de la institución, y aprovechó la ocasión para agradecer a quienes la acompañaron durante esta década.

“Hoy me toca despedirme de lo que ha sido un honor y un segundo hogar. Agradezco inmensamente a quienes siempre me han hecho sentir parte de un equipo, de una gran familia”, expresó.

Asimismo, destacó el vínculo construido con los productores y socios de la entidad:

“Gracias socios y productores por la confianza depositada. Ha sido un gran camino recorrido. Siempre quedarán los aprendizajes y amigos incondicionales”.

Comunicación y compromiso

Durante estos años, Carolina Quinzio —a través de su consultora de Prensa, Marketing y Publicidad— impulsó la difusión digital de las exposiciones ovinas y bovinas, actividades gremiales, ferias y acciones de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, consolidando una identidad comunicacional moderna y cercana.

Su trabajo fue pionero en la región al incorporar estrategias de comunicación digital al sector agropecuario, acercando el quehacer rural a la comunidad y a los medios locales.