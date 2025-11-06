Más de 200 estudiantes chubutenses mostrarán su talento en el 2° Encuentro Provincial de Innovación y Talento

Más de 200 estudiantes chubutenses presentarán 56 proyectos innovadores en el 2° Encuentro Provincial de Innovación y Talento Estudiantil en la Educación Técnico Profesional (ITE–ETP), que se desarrollará este viernes 7 de noviembre de manera simultánea en Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn.

El evento, impulsado por el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Educación, se enmarca en las celebraciones por el Día de la Educación Técnica, y busca fortalecer las trayectorias educativas, fomentar el trabajo colaborativo y promover el vínculo entre las escuelas, las empresas y la comunidad.

La jornada reunirá a 214 estudiantes y 52 docentes de las seis regiones educativas de la provincia, quienes compartirán 56 proyectos que destacan por su originalidad, aplicación de tecnologías emergentes e impacto en las comunidades locales.

Los proyectos fueron desarrollados a lo largo del año en distintas instituciones técnicas y acompañados por especialistas a través de un programa de mentorías virtuales en el campus provincial, donde se trabajó sobre comunicación, innovación y producción digital.

“Este encuentro constituye un espacio de integración, aprendizaje y creatividad que fortalece la educación técnica chubutense y potencia el talento de nuestros jóvenes”, destacaron desde el Ministerio de Educación provincial.

Las actividades se desarrollarán entre las 12:00 y las 18:00 horas, con tres sedes en simultáneo que concentrarán las producciones de las distintas regiones educativas:

Comodoro Rivadavia (Centro Cultural): Regiones V y VI – 23 proyectos.

Esquel (Escuela N° 701): Regiones I y III – 14 proyectos.

Puerto Madryn (Escuela N° 728): Regiones II y IV – 19 proyectos.

En total, más de 260 participantes —entre alumnos, docentes y equipos técnicos— compartirán una jornada de exposición, intercambio y aprendizaje que busca visibilizar la diversidad y el potencial creativo de la Educación Técnico Profesional del Chubut.

El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut invita a toda la comunidad educativa, organizaciones, cámaras empresarias y público en general a sumarse a esta jornada que celebra el esfuerzo, la innovación y el compromiso de los estudiantes.

Asimismo, la cartera educativa felicitó a los docentes y jóvenes participantes “por su dedicación, trabajo en equipo y aporte al fortalecimiento integral de la Educación Técnico Profesional en todo el territorio provincial”.