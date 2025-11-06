La SCPL realizará mantenimiento de luminarias en la rotonda de Ruta 3 y 26

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este viernes 7 de noviembre, entre las 08:30 y las 12:00 horas, se realizará una reducción de media calzada sobre la Ruta 26, en el ingreso a la rotonda de Ruta 3 y 26, en ambos sentidos de circulación, debido a tareas de mantenimiento de luminarias.

Desde la entidad aclararon que los trabajos quedan sujetos a condiciones climáticas favorables, y solicitaron a los automovilistas circular con precaución por la zona durante el horario mencionado.