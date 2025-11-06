Soraya Maicoño en el Teatro de la Escuela de Arte de Comodoro.

Mañana, viernes a las 19, Soraya Maicoño presentará»Lucinda» en el Teatro de la Escuela de Arte de Comodoro, bajo la dirección de Darío Levin y con entrada libre y gratuita.

Basada en testimonios recogidos por Soraya Maicoño y Daniel Zelco sobre el asesinato de Lucinda Quintupuray, una abuela mapuche.

La voz principal de la hermana mayor cede su lugar a la de su hermano menor para que relate la peripecia de su historia sobre el asesinato de Lucinda.

Así como escuchamos el punto de vista de estos dos hermanos también asistimos al juego de espejos de dos mujeres mayores y entrañables amigas: la abuela de los hermanos y la propia Lucinda. La hermana mayor nos recordará detalles de la vida de Lucinda mientras su hermano menor será el responsable de relatar el

derrotero de su vínculo con la muerte de Lucinda. Su modo de hablar nos remite a un modismo lingüístico situado en una geografía y mundo

singulares. La voz de la hermana mayor llega para

organizar el relato, cantar sus canciones y recordar la presencia de Lucinda Quintupuray, quien a pesar de su desaparición física sigue viva en la memoria del pueblo mapuche.