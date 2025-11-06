Un joven de Rada Tilly creó una app para saber cuándo llega el colectivo

En Rada Tilly, un joven decidió convertir una situación cotidiana en una solución tecnológica que hoy facilita la vida de miles de usuarios del transporte público.

Se llama Tomás, tiene 25 años, es analista programador universitario recibido en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y es el creador de Bondi RT, la aplicación que muestra los horarios actualizados del Expreso Rada Tilly en tiempo real.

“Bondi RT nace una mañana en la que estaba esperando el colectivo en la garita. Tenía que buscar la imagen con los horarios, acercarme, calcular el tiempo, y era bastante engorroso. Entonces pensé: qué lindo sería saber directamente a qué hora llega el bondi a esta garita”, contó Tomás.

“Ese día llegué a mi casa y armé una primera versión. La gente la empezó a usar, le gustó, y desde entonces tuvo muchas mejoras hasta llegar a lo que es hoy”.

Una herramienta simple, intuitiva y útil

La aplicación permite elegir la garita y el día de la semana, mostrando automáticamente la lista de horarios disponibles y destacando en rojo el próximo colectivo en llegar.

“Es bastante intuitiva. La gente la entiende rápido. Tiene tres opciones de horarios: lunes a viernes, sábado y domingo, porque el servicio varía según el día”, explica el joven programador.

Además, Tomás mantiene una comunicación directa con la empresa de transporte, lo que garantiza que los horarios se actualicen y que los usuarios se enteren primero de paros o cambios de servicio.

“Por suerte me informan a mí primero, y yo lo difundo para que nadie se quede sin enterarse de un paro o modificación. Eso también me motiva, porque sé que ayuda mucho a los usuarios”, destacó.

Tecnología con impacto local

El creador de Bondi RT trabaja de forma independiente y asegura que el proyecto nació como un aporte a la comunidad:

“Por ahora lo hago solo, pero siempre digo que si alguien se quiere sumar, se pueden hacer cosas mejores”.

La aplicación ya se consolidó como una herramienta de utilidad pública, usada por cientos de vecinos cada día que consultan los horarios del Expreso Rada Tilly sin necesidad de buscar carteles o imágenes desactualizadas.