La Cooperativa Obrera busca personal para el puesto de Responsable de Pañol en Comodoro Rivadavia

La Cooperativa Obrera abrió una nueva búsqueda laboral para incorporar a su equipo a un Responsable de Pañol en la sucursal de Comodoro Rivadavia.

El puesto implica tareas de recepción, almacenamiento y despacho de materiales, además de análisis de stock, inventarios y carga de facturas y remitos.

Entre los requisitos, se solicita contar con experiencia previa en tareas similares, manejo de PC y disponibilidad horaria de lunes a viernes.

Desde la empresa indicaron que se valorará contar con formación técnica afín, así como conocimiento de materiales eléctricos, mecánicos, de refrigeración o sanitarios, entre otros.

Las personas interesadas pueden enviar su currículum a [email protected], indicando en el asunto “Pañol”, o postularse directamente a través del sitio web oficial: www.cooperativaobrera.coop.