Víctor Andrade Toyo se desvinculó de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Según el comunicado difundido por la institución, la desvinculación se dio de común acuerdo entre las partes, dando por finalizado el vínculo contractual.

Desde el club manifestaron su agradecimiento al jugador “por su compromiso y profesionalismo durante su paso por el Mens Sana”, y le desearon “el mayor de los éxitos en la continuidad de su carrera deportiva”.