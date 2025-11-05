Lovecchio: “Pedimos información oficial certera por el retiro de YPF”

Humberto Lovecchio, vecinos agrupados por el retiro de YPF, manifestó a ABC Radio por FM Records que “En el mes de julio o agosto, preocupados por la retirada de YPF de la zona, nos empezamos a reunir y manifestamos nuestra opinión consiguiendo reunirnos con el intendente, con el ministro de Hidrocarburos y con la diputada Ana Clara Romero; aunque no pudimos hacerlo con las autoridades de YPF”.

Luego expresó que “Pedimos información oficial certera porque no hubo nada muy claro y ahora vamos a convocar al próximo viernes a las 11.30 de la mañana, en la vecinal de Km 3, para entregar un documento que no pudimos dárselo a las autoridades de YPF”.

Lovecchio resaltó que “Hemos escuchado en la Expo Industrial a empresas como CAPSA y PECOM que están interesadas con quedarse con el yacimiento de Manantiales Behr, que produce 4.000 metros cúbicos diarios”.

Sintetizando explicó que “A nosotros nos preocupan tres ejes: La necesidad del sostenimiento de la actividad económica, incluyendo a las Pymes y los puestos de trabajo; la preservación del patrimonio histórico y cultural que nos deja YPF; y como tercer punto el tema de la remediación ambiental”.

Por último, señaló que “Los dueños de YPF somos todos los argentinos, porque el Estado tiene el 51% de las acciones; por eso decimos que YPF debe quedarse en Manantiales Behr y si se produce el retiro la comunidad no debe quedarse desamparada como viene sucediendo”.