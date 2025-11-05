Juró Adorni

El presidente Javier Milei tomó juramento a Manuel Adorni como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, en el Salón Blanco de la Casa Rosada

«Sí, juro», respondió este miércoles Adorni en el Salón Blanco de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, a la pregunta del presidente de si juraba por Dios y por la patria el cargo asignado.

El flamante jefe de Gabinete de Ministros, que reemplaza en su cargo a Guillermo Francos, quien dimitió el pasado viernes, descartó que Milei vaya a designar a un nuevo portavoz.

Adorni aseguró que sus intervenciones ante la prensa no seguirán «el mismo formato de conferencias de prensa diarias», si bien hace meses que se presenta de manera esporádica ante los periodistas.

Graduado como contable público en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Adorni, de 45 años, fue uno de los fundadores de la fuerza de derecha Uni2, agrupación que después se alió con otras formaciones y pasó a llamarse Republicanos Unidos.

Como portavoz de Milei desde que asumió la actual gestión, en diciembre de 2023, estuvo bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de la hermana del gobernante de ultraderecha, Karina Milei.

Desde septiembre de 2024, Adorni asumió como secretario de Comunicación y Medios, función que lo puso al frente de la gestión de los medios públicos estatales para llevar adelante los recortes que el Gobierno imprime en casi todas las áreas de su intervención.

El funcionario fue electo en mayo como legislador local de la ciudad de Buenos Aires en representación del gobernante partido La Libertad Avanza (ultreaderecha) con el 30,7 por ciento de los votos, por lo que estaba a la espera de asumir su banca en la Legislatura, el 10 diciembre.

Responsable de articular las labores de los ministros, de coordinar el diálogo con los distintos sectores políticos y de ejecutar el presupuesto de la administración pública nacional, Adorni estará al frente de coordinar en el Congreso los intentos por llevar adelante dos reformas que impulsa el Gobierno: una laboral y otra tributaria.

Tras la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el presidente introdujo varios cambios en su gabinete.

Como nuevo ministro de Relaciones Exteriores asumió quien ejercía como secretario de Finanzas, Pablo Quirno, mientras que al frente de la cartera de Interior fue designado el diputado oficialista Diego Santilli, que ganó en los comicios parlamentarios nacionales como cabeza de lista en representación de la mayor jurisdicción argentina, la provincia de Buenos Aires (este).