El Barrio Gaucho celebra el Día de la Tradición con desfile, récord de ballets y peña folklórica en Ciudadela

El Barrio Gaucho de Ciudadela se prepara para una gran celebración del Día de la Tradición este domingo 16 de noviembre, con un programa repleto de actividades culturales, artísticas y comunitarias que pondrán en valor las costumbres argentinas.

La jornada comenzará a las 12:00 del mediodía y tendrá como evento central el Gran Desfile Gaucho, que partirá desde el Centro Tradicionalista Martín Fierro y recorrerá las calles del barrio con la participación de agrupaciones gauchas, paisanas, instituciones y vecinos, evocando las raíces criollas y la historia del lugar.

Escenario artístico y peña popular

Durante la tarde, el público podrá disfrutar de una gran peña folklórica, con un escenario multitudinario que reunirá a más de 15 ballets, grupos musicales y solistas locales, en una propuesta artística continua y variada.

“La respuesta a la convocatoria abierta ha sido impresionante. Tendremos una agenda muy nutrida, lo que reafirma a Ciudadela como el gran centro del tradicionalismo y el folklore en la Patagonia”, expresaron desde la comisión organizadora.

También habrá stands de comidas y bebidas típicas, además de artesanos locales que acompañarán la celebración con productos regionales.

Registro Civil Móvil y servicios para los vecinos

Pensando en la comunidad, el evento contará con la presencia del Registro Civil Móvil, que atenderá desde las 12:00 hasta las 19:00 horas en el predio de Pico Salamanca y Boulevard Ameghino, para facilitar trámites de documentación durante la jornada.

Desde la organización se invita a los vecinos de Comodoro Rivadavia y localidades cercanas a acercarse con mate y reposera, para compartir una tarde de tradición, música y encuentro comunitario en el corazón del Barrio Gaucho.