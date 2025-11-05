Influencer Barbie: murió tras 27 intervenciones de cirugía estética

Una influencer brasileña de 31 años, conocida por su transformación extrema para parecerse a una muñeca Barbie, fue encontrada muerta en su domicilio de São Paulo. Barbara Jankavski se había sometido a 27 cirugías estéticas, invirtiendo aproximadamente 55.000 dólares en su objetivo de convertirse en una «muñeca viviente».

La joven fue hallada sin vida este fin de semana, cinco meses después de su última intervención quirúrgica. Los servicios de emergencia intentaron reanimarla sin éxito. Según informaciones recogidas por medios internacionales, la policía ha catalogado la muerte como «sospechosa» y ha ordenado una autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

La última cirugía y las lesiones visibles

Una amiga que visitó a Jankavski el mismo día de su muerte declaró a la policía que la influencer se había lastimado el ojo. En sus redes sociales, la joven había mostrado recientemente selfies con hematomas alrededor de los ojos, que atribuyó a su última cirugía de estiramiento facial.

«Día 3 del lifting facial. ¡Mejorando demasiado rápido! ¡Cicatriz casi invisible!», escribió junto a las imágenes, asegurando a sus seguidores que las lesiones parecían más graves de lo que realmente eran.

Una transformación extrema documentada en redes

Jankavski había documentado meticulosamente su proceso de transformación en redes sociales, donde acumulaba más de 55.000 seguidores en Instagram y 344.000 en TikTok. Su popularidad le había valido participaciones en programas de televisión y campañas publicitarias en Brasil.

Tras conocerse la noticia de su muerte, sus seguidores inundaron sus redes sociales con mensajes de condolencia y despedida, expresando su incredulidad y dolor por la pérdida de la joven que persiguió hasta el final su sueño de convertirse en una versión humana de la famosa muñeca.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias de su muerte mientras la comunidad de seguidores y el mundo de las redes sociales lamentan el trágico desenlace de esta historia de transformación extrema.

