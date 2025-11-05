Alfombra roja LACMA: famosas brillaron con looks de alto impacto

El Museo de Arte de Los Ángeles fue el escenario de lujo para la decimocuarta gala anual LACMA, un evento que reunió a lo más alto del cine, el arte y la moda. Bajo el patrocinio de Gucci, las celebridades desfilaron con creaciones audaces que convirtieron la alfombra roja en un verdadero espectáculo de alta costura.

Los looks más comentados de la noche

Demi Moore causó sensación con un vestido de gasa negra totalmente transparente, bordado con pedrería multicolor en forma de flores. La actriz completó su atrevido look con joyas de rubíes y accesorios plateados.

Paris Hilton optó por un vestido de encaje floral negro translúcido, que lucía con un body nude debajo. El diseño, de mangas largas y un pronunciado tajo, reflejó el estilo audaz que la caracteriza.

Cindy Crawford y su hija Kaia Gerber formaron una dupla impecable. Crawford brilló con un vestido dorado de flecos y aplicaciones metálicas de Gucci, mientras que Gerber eligió un llamativo modelo rojo de lentejillas de la misma firma.

Más estrellas, más estilo

Salma Hayek sorprendió con un elegante vestido verde manzana completamente cubierto de lentejuelas translúcidas, que complementó con joyas de Boucheron. La actriz asistió acompañada de su marido, François-Henri Pinault.

Vittoria Ceretti, la modelo italiana, lució un impactante vestido dorado de pedrería con un escote caído y espalda descubierta, una de las creaciones más comentadas de la noche.

Elle Fanning mantuvo su estilo romántico con un vestido celeste de encaje y mangas largas, acompañado de un llamativo saco de plumas del mismo color.

Doja Cat se consolidó como una de las más atrevidas con un vestido naranja de lentejuelas que presentaba un escote profundo hasta la cintura y un pronunciado tajo lateral, además de un recorte en la cintura.

El evento, que homenajeó a la artista Mary Corse y al cineasta Ryan Coogler, demostró una vez más que la gala LACMA es uno de los puntos de encuentro más importantes para la moda y el espectáculo a nivel mundial.

Fuente:https://tn.com.ar/estilo/celebridades/2025/11/03/brillos-transparencias-extremas-escotes-y-tajos-las-famosas-brillaron-en-la-gala-lacma/