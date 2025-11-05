Close Menu
Buscan a Gabriel Vera, visto por última vez en la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero del joven de 27 años, visto por última vez el 4 de noviembre.
La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut difundió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Gabriel Adrián Gustavo Vera, de 27 años, quien fue visto por última vez el martes 4 de noviembre de 2025 alrededor de las 14:00 horas en la IX Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, en Comodoro Rivadavia.

Según el parte oficial, Vera nació en Tartagal (Salta), mide 1,70 metros aproximadamente, tiene contextura delgada (75 kg), tez trigueña, cabello corto y lacio, de color negro, y ojos marrones oscuros. Al momento de su desaparición vestía uniforme de la Fuerza Aérea Argentina.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que pueda aportar información comunicarse de inmediato al teléfono 297-4082600 (División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut), a la comisaría más cercana o al 101, disponible las 24 horas.

