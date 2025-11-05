Llega el celular que se convierte en reloj: el dispositivo que se enrolla en tu muñeca

Dos años después de que Motorola sorprendiera al mostrar un concepto de teléfono flexible que se enrollaba en la muñeca, la compañía ha reactivado el proyecto. Una patente recientemente presentada ante la Oficina de Patentes de EE.UU. (USPTO) revela que la idea de un híbrido entre teléfono y reloj inteligente podría estar más viva que nunca.

El documento detalla las características de un dispositivo con una pantalla que puede doblarse por completo para enrollarse alrededor de la muñeca, adoptando la forma de un smartwatch. Al estirarse, el equipo recupera la apariencia y funcionalidad de un smartphone convencional, ofreciendo lo mejor de ambos mundos.

Un diseño que rompe la monotonía

En un mercado de teléfonos inteligentes que se ha vuelto predecible, este concepto representa una verdadera innovación. Las imágenes de la patente muestran un dispositivo que, cuando está enrollado, presenta una interfaz similar a la de un reloj inteligente, pero con las capacidades completas de un teléfono.

Según análisis de especialistas, es probable que el dispositivo incluya sensores que ajusten automáticamente la interfaz según su forma y orientación, optimizando la experiencia de usuario en cada modo de uso.

¿Veremos pronto este dispositivo en el mercado?

Aunque la patente reactiva oficialmente el proyecto, los expertos recuerdan que el registro de una patente no garantiza el lanzamiento comercial de un producto. Las compañías suelen patentar conceptos innovadores que no siempre llegan a materializarse.

Sin embargo, este desarrollo confirma que Motorola continúa explorando diseños revolucionarios para diferenciarse en un mercado cada vez más uniforme. El concepto de teléfono enrollable representa una de las apuestas más ambiciosas por reinventar la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos móviles.

Mientras esperamos noticias sobre su posible comercialización, este renacimiento del concepto demuestra que la innovación en diseño móvil sigue viva, buscando romper los límites entre diferentes categorías de dispositivos.

Fuente:https://tn.com.ar/tecno/novedades/2025/10/29/un-hibrido-entre-los-telefonos-y-los-relojes-asi-es-el-celular-que-se-enrolla-en-la-muneca/