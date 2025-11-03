¡Argentina vs. Bélgica: el gran desafío en el arranque del Mundial Sub 17 de Qatar!

La Selección argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, inicia su participación en el Mundial de la categoría en Qatar este lunes 3 de noviembre, enfrentando a Bélgica en el Grupo D. El partido se juega a las 11:45 (hora argentina) en el complejo Aspire Zone de Rayán, sede de todos los encuentros del torneo salvo la final. Argentina comparte grupo con Túnez y Fiyi, y busca un triunfo inicial para ganar confianza en un certamen que reúne a los mejores talentos juveniles del mundo.

El torneo clasifica a los dos primeros de cada grupo y a los ocho mejores terceros a octavos de final, donde comienza la fase eliminatoria. Argentina, con una generación prometedora, apunta a su primer título en Sub 17, tras participaciones destacadas en ediciones anteriores.

La probable formación titular contra Bélgica incluye a José Castelau en el arco; Misael Zalazar, Fernando Closter, Matías Satas y Simón Escobar en defensa; Alejandro Tello y Santiago Espíndola en el medio; Ramiro Tulián, Felipe Pujol y Can Güner en ataque; y Thomás De Martis como delantero centro. Placente apuesta por un equipo equilibrado, con jóvenes de clubes argentinos y europeos.

La lista de convocados destaca figuras como el arquero José Castelau (Real Madrid), los defensores Fernando Closter (Independiente) y Matías Satas (Boca), los mediocampistas Santiago Espíndola (River) y Felipe Pujol (Vélez), y los delanteros Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach) y Thomás De Martis (Lanús). Otros nombres incluyen a Juan Manuel Centurión (Independiente), Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano), Uriel Ojeda (San Lorenzo), Felipe Esquivel (River), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).

El cronograma de Argentina es exigente: tras Bélgica, enfrenta a Túnez el jueves 6 de noviembre a las 10:30, y cierra contra Fiyi el domingo 9 a las 09:30, todos en Rayán.

Los grupos del Mundial Sub 17 Qatar 2025 son:

Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica, Bolivia.

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia, Portugal.

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica, Emiratos Árabes.

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez, Fiyi.

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití, Egipto.

Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil, Suiza.

Grupo G: Alemania, Colombia, El Salvador, Corea del Norte.

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia, Zambia.

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán, República Checa.

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá, Irlanda.

Grupo K: Francia, Chile, Canadá, Uganda.

Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria, Arabia Saudita.

Este Mundial promete emociones, con selecciones como Brasil, Alemania y México como favoritas. Argentina, con su historia en juveniles, confía en sus «joyas» para avanzar y soñar con la gloria.

