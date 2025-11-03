Campo en crisis: divisas caen fuerte en octubre, pero acumulan casi US$30.000 millones este año

El sector agroindustrial argentino registró un ingreso de divisas de US$1.117 millones en octubre, una caída del 84% respecto a septiembre, cuando se aplicaron retenciones cero como medida del Gobierno para frenar la suba del dólar antes de las elecciones. En comparación con octubre de 2024, la reducción fue del 56%. Los datos provienen de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan el 48% de las exportaciones del país.

En los primeros diez meses de 2025, las divisas del agro superaron los US$29.560 millones, un aumento del 40% frente al mismo período del año anterior. Según CIARA-CEC, los ingresos de octubre se deben al anticipo de ventas realizado en septiembre, bajo el régimen especial del Decreto 682/2025, que suspendió temporalmente los derechos de exportación.

El Gobierno implementó el esquema de retenciones cero el 22 de septiembre, con un cupo de US$7.000 millones hasta fin de año o hasta agotarlo. La medida buscó calmar la tensión financiera preelectoral, con el dólar presionando el techo de la banda de flotación y dudas sobre el futuro económico tras las elecciones legislativas del 26 de octubre. En horas, la agroexportación cubrió el cupo, adelantando el 90% de las divisas comprometidas entre el 24 y el 30 de septiembre, aunque el Tesoro solo compró una parte.

CIARA-CEC explicó que los ingresos mensuales de divisas, convertidas a pesos, permiten comprar granos a los productores al mejor precio. La liquidación se vincula a la compra de granos para exportación directa o procesada. «La mayor parte del ingreso de divisas se produce con antelación a la exportación, de 30 días para granos y hasta 90 para aceites y harinas proteicas, dependiendo de la campaña y el producto. No hay retrasos en la liquidación», destacaron.

La harina de soja lidera las exportaciones argentinas, según el Ministerio de Agricultura. Octubre se caracterizó por embarques de granos y molienda para exportación posterior, derivados del decreto especial.

Este desempeño refleja la importancia del agro en la economía argentina, que aporta divisas clave en un contexto de volatilidad cambiaria. Expertos señalan que, pese a la caída mensual, el acumulado anual muestra resiliencia, impulsado por precios internacionales y cosechas.

