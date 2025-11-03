¡Drama explosivo! Paula Robles rompe el silencio sobre el conflicto de Juana con Marcelo Tinelli

En medio de un tenso conflicto familiar, Juana Tinelli denunció haber recibido amenazas de muerte y publicó un descargo en redes sociales criticando decisiones de su padre, el conductor Marcelo Tinelli. Ahora, Paula Robles, madre de la joven de 22 años, sorprendió con una profunda reflexión sobre las decisiones personales, compartida en sus historias de Instagram.

Robles, ex pareja de Tinelli, posteó un video de una charla de la australiana Merran Poplar, quien habla sobre la importancia de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. «En general queremos cambiar a las otras personas y las cosas que están pasando. Hay otro mundo en el que sí tenemos posibilidades de hacer, tomar decisiones e influir en la situación. Es muy importante tener en claro cuando hablamos del ‘uso de uno mismo’, qué cae dentro de nuestro ámbito de influencia, qué podemos dirigir y qué no», se escucha en el clip. Robles lo acompañó con una descripción: «Merran hizo una reflexión sobre aquello que está dentro de nuestro ámbito de influencia, y aquello que no podemos controlar».

Esta publicación llega tras el descargo de Juana, quien expresó: «No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad». La joven de 22 años agregó: «Tengo mi propia mirada y mi manera de sentir. Y, más allá de todo lo que mi apellido representa, quiero expresar mi opinión sincera, mi verdad y de alguna manera exponer mi límite».

El conflicto escaló cuando Juana reveló las amenazas, lo que generó preocupación en la familia. Marcelo Tinelli respondió con una emotiva foto junto a su hija en Instagram, escribiendo: «Te amo siempre mi pebe, con toda mi alma». Previamente, tanto él como su esposa Candelaria Tinelli compartieron un mensaje conjunto: «Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos. Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables. Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias».

Este episodio destaca las tensiones en la familia Tinelli, una de las más mediáticas de Argentina, y genera debate sobre privacidad y conflictos públicos. Juana, con su apellido famoso, busca afirmar su independencia, mientras Paula Robles invita a reflexionar sobre límites personales. La investigación por las amenazas continúa, y el caso sigue captando atención en redes sociales.

Fuente:https://tn.com.ar/show/famosos/2025/11/02/paula-robles-publico-una-profunda-reflexion-en-medio-del-conflicto-de-su-hija-juana-con-marcelo-tinelli/