domingo, noviembre 2
“Al Mar” convierte la Costanera de Comodoro en una gran fiesta náutica

Actividades acuáticas, arte, gastronomía y música desde el mar en una jornada que celebra el inicio de la temporada estival.
La PostaBy No hay comentarios2 Mins Read

Con la consigna de disfrutar el mar durante todo el día, este domingo 2 de noviembre se lleva a cabo una nueva edición de “Al Mar – Costanera Activa”, una propuesta que reúne deporte, cultura y gastronomía a orillas del mar.

Desde las 08:00 hasta las 22:00 horas, la Costanera céntrica se transforma en un espacio de encuentro con actividades para todas las edades: paseos náuticos, kayak, buceo, clases de SUP y yoga, meditación, pesca y propuestas artísticas, acompañadas de un patio gastronómico, paseo de compras y shows musicales en vivo.

Desde el mar y desde la costa

El cronograma propone dos grandes escenarios de acción: “Desde el Mar” y “Desde la Costa”.
En el primero, las actividades náuticas comienzan temprano con paseos con avistaje de fauna marina, buceo y snorkeling (a cargo de Zeus), travesías de nado (Maui y Nadadores del Golfo), clases de bautismo y SUP Yoga (Kai SUP Patagonia, Que Fluyá, Ninfa), pesca y kayak (Expedición CR y RA-Fishing).

El cierre acuático será a pura música con el DJ Set “Show desde el Mar”, a cargo de Luzo DJ, desde las 19:30 a 20:30 horas, una experiencia única donde la música literalmente llega desde el agua.

Por su parte, el cronograma “Desde la Costa” ofrece una jornada diversa con DJ en vivo desde las 8:00, la actividad artística “Pinceladas de Agua y Viento” (por Acuarelas del Sur, Lidia Da Cruz) de 10:00 a 12:00, la degustación de pesca local a cargo del chef Enzo Mayorga a las 13:30, y la clase de Kundalini Yoga, meditación y reconexión sanadora en la Patagonia (Escuela Holística Vale Pugni) desde las 15:00.
A las 16:00, el Club Náutico Guerreros del Sur ofrecerá una charla sobre pesca local, y el cierre musical será con DJ Gian a partir de las 20:30 horas.

Espacios para disfrutar todo el día

El evento también contará con un Patio del Festín con propuestas gastronómicas, un paseo de compras con emprendedores locales y espacios de arte y bienestar.

“Al Mar” busca consolidar a Comodoro Rivadavia como destino turístico costero, impulsando la actividad náutica y el desarrollo de nuevos prestadores de servicios.

La organización está a cargo de Comodoro Turismo y el Ente Autárquico Comodoro Deportes, con acompañamiento del municipio local.

