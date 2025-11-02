“Al Mar” convierte la Costanera de Comodoro en una gran fiesta náutica

Con la consigna de disfrutar el mar durante todo el día, este domingo 2 de noviembre se lleva a cabo una nueva edición de “Al Mar – Costanera Activa”, una propuesta que reúne deporte, cultura y gastronomía a orillas del mar.

Desde las 08:00 hasta las 22:00 horas, la Costanera céntrica se transforma en un espacio de encuentro con actividades para todas las edades: paseos náuticos, kayak, buceo, clases de SUP y yoga, meditación, pesca y propuestas artísticas, acompañadas de un patio gastronómico, paseo de compras y shows musicales en vivo.

Desde el mar y desde la costa

El cronograma propone dos grandes escenarios de acción: “Desde el Mar” y “Desde la Costa”.

En el primero, las actividades náuticas comienzan temprano con paseos con avistaje de fauna marina, buceo y snorkeling (a cargo de Zeus), travesías de nado (Maui y Nadadores del Golfo), clases de bautismo y SUP Yoga (Kai SUP Patagonia, Que Fluyá, Ninfa), pesca y kayak (Expedición CR y RA-Fishing).

El cierre acuático será a pura música con el DJ Set “Show desde el Mar”, a cargo de Luzo DJ, desde las 19:30 a 20:30 horas, una experiencia única donde la música literalmente llega desde el agua.

Por su parte, el cronograma “Desde la Costa” ofrece una jornada diversa con DJ en vivo desde las 8:00, la actividad artística “Pinceladas de Agua y Viento” (por Acuarelas del Sur, Lidia Da Cruz) de 10:00 a 12:00, la degustación de pesca local a cargo del chef Enzo Mayorga a las 13:30, y la clase de Kundalini Yoga, meditación y reconexión sanadora en la Patagonia (Escuela Holística Vale Pugni) desde las 15:00.

A las 16:00, el Club Náutico Guerreros del Sur ofrecerá una charla sobre pesca local, y el cierre musical será con DJ Gian a partir de las 20:30 horas.

Espacios para disfrutar todo el día

El evento también contará con un Patio del Festín con propuestas gastronómicas, un paseo de compras con emprendedores locales y espacios de arte y bienestar.

“Al Mar” busca consolidar a Comodoro Rivadavia como destino turístico costero, impulsando la actividad náutica y el desarrollo de nuevos prestadores de servicios.

La organización está a cargo de Comodoro Turismo y el Ente Autárquico Comodoro Deportes, con acompañamiento del municipio local.