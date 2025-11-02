Entró a una casa para robar una bicicleta, huyó por los techos y terminó detenido en Km. 8

Un intenso operativo policial se vivió en zona norte, cuando efectivos de la Comisaría de Distrito Km. 8 lograron detener a un hombre que intentó escapar luego de ser sorprendido presuntamente robando una bicicleta.

El hecho ocurrió cerca de las 08:45 horas, tras un llamado telefónico que alertó a la dependencia policial sobre la presencia de un sujeto con vestimenta oscura tocando puertas en inmediaciones del Gimnasio Municipal N°4.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron al individuo saliendo del patio de una vivienda con una bicicleta. Al notar la presencia policial, el hombre abandonó el rodado, junto con una campera azul y una gorra, e intentó darse a la fuga corriendo entre los domicilios de la zona.

La persecución terminó de manera cinematográfica: el sospechoso saltó un paredón y subió al techo de una casa, donde finalmente fue reducido y aprehendido por el personal policial.

El individuo quedó detenido y se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes para avanzar con la causa.