Gran convocatoria en la caminata “Por una vida libre de ACV” en Km. 4

Este sábado se llevó a cabo la primera caminata gratuita “Por una vida libre de ACV” en la sede de la Asociación Vecinal del barrio 25 de Mayo, en Km. 4, una jornada que reunió a vecinos de todas las edades con el objetivo de promover la prevención y concientización sobre el accidente cerebrovascular (ACV).

La propuesta, impulsada por Solanas Centro de Salud y acompañada por el Ente Comodoro Deportes, incluyó dos recorridos —de 3 kilómetros y 1 kilómetro— pensados para que todos pudieran participar, desde familias hasta adultos mayores.

Durante la actividad, profesionales de la salud brindaron información clave sobre los factores de riesgo, la detección temprana y los hábitos saludables que pueden reducir la incidencia de esta enfermedad que cada año afecta a miles de personas en el país.

El evento se desarrolló en un ambiente recreativo y comunitario, destacando la importancia de la actividad física regular y la vida saludable como herramientas para prevenir el ACV.