“Hola a todos, yo soy el peón”: el doble de Milei que revoluciona TikTok

Un joven trabajador rural de la localidad entrerriana de Gualeguay se transformó en sensación en TikTok y otras redes sociales por su sorprendente parecido con el presidente de la Nación, Javier Milei.

Se trata de Diego Barreto, conocido como el “Milei chacarero”, quien comparte a diario videos mostrando sus jornadas de trabajo en el campo. Su forma de hablar, los gestos y hasta la risa generaron una catarata de comentarios que lo catapultaron a la popularidad.

El fenómeno se desató luego de que sus videos comenzaran a circular con títulos como “Hola a todos, yo soy el peón”, frase que él mismo utiliza al presentarse. Los usuarios no tardaron en notar el parecido con Milei y lanzaron decenas de comentarios ingeniosos:

“La agricultura avanza”

“Javier Miguel”

“El Milei de Gualeguay”

“Que pida ADN urgente”

“Mini Milei”

Muchos seguidores aseguraron que el joven no solo se parece físicamente, sino que también comparte movimientos, expresiones y hasta la risa del presidente.

Entre mates, animales y tareas rurales, el “Milei chacarero” se convirtió en uno de los personajes más comentados de TikTok en los últimos días.