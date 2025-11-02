Dos comodorenses en el primer Congreso de Maradona en la UBA

En el Congreso participarán investigadores, docentes, artistas y equipos de investigación de todo el mundo, que darán su visión de la influencia “del Diego” en el pasado siglo XX y este XXI que estamos transitando.

Entre los participantes-expositores habrá dos comodorenses: el concertista de guitarra Jorge Alvarado, que cerrará del acto de apertura con Cucuza Castiello y Peteco Carabajal, y el periodista Saúl Gherscovici que disertará el viernes 7 en la mesa: Diego en la literatura: la voz de sus autores, que como autor de #DdD (Después de Diego), compartirá con Hernán Mery Castro (Chile) y Jorge Binaschi “Comando 22 de junio”

También se presentará la experiencia de la Peña Maradoniana “Ciudad de D10S”(Puerto Madryn, Chubut)

La profundidad y alcance del evento, puede apreciarse en el programa completo y detallado del mismo: CLICK AQUI