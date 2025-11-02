Emotiva celebración por los 20 Años del Coro Municipal «Voces Comodorenses»

El Municipio, a través de la Secretaría de Cultura, agasajó, con profunda emoción el 20° Aniversario del Coro Municipal de la Tercera Edad «Voces Comodorenses”. El evento se realizo este sábado por la tarde,en instalaciones del Centro Cultural.

El gran encuentro se llevó a cabo con la presencia de colegas, familiares y público general, colmando el espacio para homenajear la trayectoria artística y el compromiso social de sus integrantes.

El Coro Municipal «Voces Comodorenses» compartió escenario con el Coro de Niños Municipal, el Coro Polifónico Municipal, la Banda Infanto Juvenil Municipal, el Grupo Vocal Zéfiro Canto y el taller de charango municipal, generando un cruce intergeneracional vibrante.

En ese marco, el secretario de Gobierno, Sergio Bohe junto a la secretaria de Cultura, Liliana Peralta hicieron entrega de un reconocimiento oficial al coro por sus dos décadas de aporte a la cultura y la comunidad.

Al respecto, Peralta expuso que “fue un honor ver el Centro Cultural lleno de gente, disfrutando de un espectáculo que unió a distintas generaciones, desde la Banda Infanto Juvenil y el Coro de Niños hasta nuestros queridos coreutas de la tercera edad.”

“La celebración de estos 20 años fue muy emocionante y feliz. Reflejó la vitalidad de nuestros adultos mayores y el rol fundamental que cumplen como transmisores de nuestra identidad musical. Este coro es un motor social, un espacio de encuentro y un ejemplo vivo de que la cultura no tiene edad”, expresó.

En cuanto al rol de la cartera que encabeza, la funcionaria mencionó que “el Municipio acompaña y potencia la trayectoria de este coro que nos representa. Nuestro esfuerzo como gestión es promover y sostener estos espacios donde la música emociona, brinda la oportunidad de compartir, contener y permite que los adultos mayores disfruten plenamente de lo que hacen”.

El evento consolidó, una vez más, el compromiso del Estado en el apoyo a la experiencia de un coro que representa a Comodoro Rivadavia en encuentros corales a nivel nacional, regional y provincial.