Domingo con máxima de 21°C y poco viento

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 2 de noviembre de 2025 Comodoro Rivadavia amaneció con 12.8°C, cielo algo nublado y viento del oeste a 23 km/h, con una humedad del 35% y presión de 1008.1 hPa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 30 kilómetros.

Durante la jornada se espera un día parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 21°C y mínima de 10°C. El viento predominará del sector suroeste, con intensidades entre 23 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

El sol salió a las 06:05 y se pondrá a las 20:23

Pronóstico extendido