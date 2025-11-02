Domingo con máxima de 21°C y poco viento

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 2 de noviembre de 2025 Comodoro Rivadavia amaneció con 12.8°C, cielo algo nublado y viento del oeste a 23 km/h, con una humedad del 35% y presión de 1008.1 hPa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 30 kilómetros.
Durante la jornada se espera un día parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 21°C y mínima de 10°C. El viento predominará del sector suroeste, con intensidades entre 23 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.
El sol salió a las 06:05 y se pondrá a las 20:23
Pronóstico extendido
-
Lunes: mínima 6°C, máxima 20°C.
-
Martes: mínima 6°C, máxima 17°C.
-
Miércoles: mínima 6°C, máxima 20°C.
-
Jueves: mínima 15°C, máxima 17°C.
-
Viernes: mínima 7°C, máxima 16°C.
-
Sábado: mínima 8°C, máxima 23°C.