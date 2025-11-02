Close Menu
domingo, noviembre 2
Ciudad

Domingo con máxima de 21°C y poco viento

El viento soplará del sector suroeste con ráfagas de hasta 59 km/h.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 2 de noviembre de 2025 Comodoro Rivadavia amaneció con 12.8°C, cielo algo nublado y viento del oeste a 23 km/h, con una humedad del 35% y presión de 1008.1 hPa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 30 kilómetros.

EESS-300x250-80kb

Durante la jornada se espera un día parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 21°C y mínima de 10°C. El viento predominará del sector suroeste, con intensidades entre 23 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

El sol salió a las 06:05 y se pondrá a las 20:23

Pronóstico extendido

  • Lunes: mínima 6°C, máxima 20°C.

  • Martes: mínima 6°C, máxima 17°C.

  • Miércoles: mínima 6°C, máxima 20°C.

  • Jueves: mínima 15°C, máxima 17°C.

  • Viernes: mínima 7°C, máxima 16°C.

  • Sábado: mínima 8°C, máxima 23°C.

Share.

Related Posts