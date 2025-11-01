Close Menu
sábado, noviembre 1
Ciudad

Fin de semana a pura movida en Comodoro: música, teatro, fiesta y la gran cita náutica “Al Mar”

Con clima agradable y viento moderado, la ciudad vive un fin de semana con varias  propuestas culturales y recreativas. El evento “Al Mar” fue reprogramado para este domingo en la Costanera céntrica.
Comodoro Rivadavia arranca noviembre con una agenda repleta de actividades para todos los gustos. Desde recitales y teatro hasta caminatas bajo la luna y el esperado evento “Al Mar”, la ciudad se prepara para disfrutar de un fin de semana con aire primaveral y mucha energía.

Sábado 1

  • 18:00 hs: Club de Go en Club de Go (@gocomodoro)

  • 21:00 hs: Esteban Salaberry en El Almacén (@elalmacencomidas)

  • 21:00 hs: Las Manos del Tiempo en Teatro Dislocador (@teatro.dislocador)

  • 21:00 hs: Encuentros en Constitución en Ma’que Teatro (@maqueteatro)

  • 22:00 hs: Síndrome en Sótano Pub (@sotano_pub)

  • 22:00 hs: Andrés Barberá y su Escuela de Bandas en Victoriana (@victorianapub)

  • 23:00 hs: Halloween Party en Groove (@groovecerveceria)

  • 23:59 hs: Fiesta Ranch + Issy en Comodoro en El Trahuil (@eltrahuil_bar_y_confiteria)

Domingo 2
El domingo se combinarán el arte, el humor y la vida al aire libre:

  • Evento “Al Mar” en la Costanera céntrica, reprogramado por condiciones climáticas. Habrá actividades náuticas, música, gastronomía y espectáculos desde las 8:00 hasta las 22:00 horas.

  • 20:00 hs: Mike Chouhy con su stand up en el Teatro Español (@standupargentina)

  • 21:00 hs: Funeral en la Biblioteca Popular Astra (@maqueteatro)

Martes 4 y Miércoles 5
La semana seguirá con más cultura y deporte:

  • Martes 4 – 21:00 hs: Gimnasia vs Boca por la Liga Nacional en el Estadio Socios Fundadores (@gimnasiacomodoro)

  • Miércoles 5 – 19:30 hs: Caminata de la Luna Llena en Cerro Azul (@nadadoresdelgolfo.as)

  • Miércoles 5 – 21:00 hs: El Plan de la Mariposa en La Fábrica (@cdmproduccionespatagonicas)

