Fin de semana a pura movida en Comodoro: música, teatro, fiesta y la gran cita náutica “Al Mar”

Comodoro Rivadavia arranca noviembre con una agenda repleta de actividades para todos los gustos. Desde recitales y teatro hasta caminatas bajo la luna y el esperado evento “Al Mar”, la ciudad se prepara para disfrutar de un fin de semana con aire primaveral y mucha energía.
Sábado 1
-
18:00 hs: Club de Go en Club de Go (@gocomodoro)
-
21:00 hs: Esteban Salaberry en El Almacén (@elalmacencomidas)
-
21:00 hs: Las Manos del Tiempo en Teatro Dislocador (@teatro.dislocador)
-
21:00 hs: Encuentros en Constitución en Ma’que Teatro (@maqueteatro)
-
22:00 hs: Síndrome en Sótano Pub (@sotano_pub)
-
22:00 hs: Andrés Barberá y su Escuela de Bandas en Victoriana (@victorianapub)
-
23:00 hs: Halloween Party en Groove (@groovecerveceria)
-
23:59 hs: Fiesta Ranch + Issy en Comodoro en El Trahuil (@eltrahuil_bar_y_confiteria)
Domingo 2
El domingo se combinarán el arte, el humor y la vida al aire libre:
-
Evento “Al Mar” en la Costanera céntrica, reprogramado por condiciones climáticas. Habrá actividades náuticas, música, gastronomía y espectáculos desde las 8:00 hasta las 22:00 horas.
-
20:00 hs: Mike Chouhy con su stand up en el Teatro Español (@standupargentina)
-
21:00 hs: Funeral en la Biblioteca Popular Astra (@maqueteatro)
Martes 4 y Miércoles 5
La semana seguirá con más cultura y deporte:
-
Martes 4 – 21:00 hs: Gimnasia vs Boca por la Liga Nacional en el Estadio Socios Fundadores (@gimnasiacomodoro)
-
Miércoles 5 – 19:30 hs: Caminata de la Luna Llena en Cerro Azul (@nadadoresdelgolfo.as)
-
Miércoles 5 – 21:00 hs: El Plan de la Mariposa en La Fábrica (@cdmproduccionespatagonicas)