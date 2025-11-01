Fin de semana a pura movida en Comodoro: música, teatro, fiesta y la gran cita náutica “Al Mar”

Comodoro Rivadavia arranca noviembre con una agenda repleta de actividades para todos los gustos. Desde recitales y teatro hasta caminatas bajo la luna y el esperado evento “Al Mar”, la ciudad se prepara para disfrutar de un fin de semana con aire primaveral y mucha energía.

Sábado 1

18:00 hs: Club de Go en Club de Go (@gocomodoro)

21:00 hs: Esteban Salaberry en El Almacén (@elalmacencomidas)

21:00 hs: Las Manos del Tiempo en Teatro Dislocador (@teatro.dislocador)

21:00 hs: Encuentros en Constitución en Ma’que Teatro (@maqueteatro)

22:00 hs: Síndrome en Sótano Pub (@sotano_pub)

22:00 hs: Andrés Barberá y su Escuela de Bandas en Victoriana (@victorianapub)

23:00 hs: Halloween Party en Groove (@groovecerveceria)

23:59 hs: Fiesta Ranch + Issy en Comodoro en El Trahuil (@eltrahuil_bar_y_confiteria)

Domingo 2

El domingo se combinarán el arte, el humor y la vida al aire libre:

Evento “Al Mar” en la Costanera céntrica , reprogramado por condiciones climáticas. Habrá actividades náuticas, música, gastronomía y espectáculos desde las 8:00 hasta las 22:00 horas.

20:00 hs: Mike Chouhy con su stand up en el Teatro Español (@standupargentina)

21:00 hs: Funeral en la Biblioteca Popular Astra (@maqueteatro)

Martes 4 y Miércoles 5

La semana seguirá con más cultura y deporte: