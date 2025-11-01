Palomitas, demonios y K-pop: el finde llega con todo al cine en Comodoro

Comodoro Rivadavia se prepara para un fin de semana de estrenos imperdibles. Entre animé, drama y animación, la cartelera del Cine Coliseo y el Cine Teatro Español ofrece opciones para todos los gustos: desde la esperada película de Chainsaw Man, hasta la emotiva historia de A Pesar de Ti, sin olvidar las aventuras animadas de Zoopocalipsis y Las Guerreras K-Pop.
CINE COLISEO
CHAINSAW MAN – LA PELÍCULA: ARCO DE REZE
Género: Animé, fantasía, aventura
Origen: Japón | Duración: 1h 40min | Apta para mayores de 13 años
El fenómeno del manga y animé llega por primera vez a los cines con una historia intensa, llena de acción, amor y tragedia. Denji, el cazador de demonios convertido en Chainsaw Man, enfrenta su batalla más dolorosa cuando conoce a Reze, una misteriosa joven que esconde un peligroso secreto.
Una producción de MAPPA, dirigida por Tatsuya Yoshihara, que promete cautivar a los fans del animé japonés con animación de alto nivel y una trama emocional que abre el camino a la segunda temporada de la serie.
ZOOPOCALIPSIS
Género: Animación, comedia, terror
Origen: Bélgica, Canadá, Francia | Duración: 1h 32min | Apta para todo público
Un meteorito cae sobre un zoológico y desata el caos: los animales se convierten en zombis mutantes. Una loba valiente y un puma decidido lideran una improbable resistencia contra la invasión. Humor, acción y una estética inspirada en las clásicas películas de horror.
Una historia inspirada en un cuento del maestro del terror Clive Barker, ideal para disfrutar en familia.
LAS GUERRERAS K-POP
Género: Animación, acción, música
Origen: EE. UU. | Duración: 1h 35min | Apta para todo público
Las integrantes del grupo HUNTR/X no solo arrasan en los escenarios: también luchan contra demonios que amenazan al mundo. Una explosión de color, ritmo y energía pop coreana con toques de mitología oriental.
El film récord de Netflix, dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans, combina el universo del K-pop con animación de primer nivel y una historia de heroínas modernas.
CINE TEATRO ESPAÑOL
️ A PESAR DE TI
Género: Drama
Origen: Estados Unidos | Duración: 1h 57min | Apta para mayores de 13 años con reservas
Basada en la exitosa novela Regretting You de Colleen Hoover, esta conmovedora historia sigue a una madre y su hija que enfrentan una tragedia familiar y deben reconstruirse entre secretos y perdones.
Dirigida por Josh Boone, con Allison Williams y Mckenna Grace en actuaciones brillantes, la película reflexiona sobre la pérdida, la maternidad y el amor en todas sus formas.
Dónde verlas:
-
Cine Coliseo – San Martín 960
-
Cine Teatro Español – San Martín 665
Consultá horarios en las boleterías o redes oficiales