Palomitas, demonios y K-pop: el finde llega con todo al cine en Comodoro

Comodoro Rivadavia se prepara para un fin de semana de estrenos imperdibles. Entre animé, drama y animación, la cartelera del Cine Coliseo y el Cine Teatro Español ofrece opciones para todos los gustos: desde la esperada película de Chainsaw Man, hasta la emotiva historia de A Pesar de Ti, sin olvidar las aventuras animadas de Zoopocalipsis y Las Guerreras K-Pop.

CINE COLISEO

CHAINSAW MAN – LA PELÍCULA: ARCO DE REZE

Género: Animé, fantasía, aventura

Origen: Japón | Duración: 1h 40min | Apta para mayores de 13 años

El fenómeno del manga y animé llega por primera vez a los cines con una historia intensa, llena de acción, amor y tragedia. Denji, el cazador de demonios convertido en Chainsaw Man, enfrenta su batalla más dolorosa cuando conoce a Reze, una misteriosa joven que esconde un peligroso secreto.

Una producción de MAPPA, dirigida por Tatsuya Yoshihara, que promete cautivar a los fans del animé japonés con animación de alto nivel y una trama emocional que abre el camino a la segunda temporada de la serie.

ZOOPOCALIPSIS

Género: Animación, comedia, terror

Origen: Bélgica, Canadá, Francia | Duración: 1h 32min | Apta para todo público

Un meteorito cae sobre un zoológico y desata el caos: los animales se convierten en zombis mutantes. Una loba valiente y un puma decidido lideran una improbable resistencia contra la invasión. Humor, acción y una estética inspirada en las clásicas películas de horror.

Una historia inspirada en un cuento del maestro del terror Clive Barker, ideal para disfrutar en familia.