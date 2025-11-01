Manuel Adorni asumió como nuevo jefe de Gabinete y promete “profundizar las reformas”

El Gobierno nacional atraviesa una nueva reconfiguración interna. Este viernes, Manuel Adorni, hasta ahora vocero presidencial, fue designado jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Guillermo Francos, quien presentó su renuncia al cargo.

El anuncio fue realizado por el propio Adorni en su cuenta oficial de X (ex Twitter), donde expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei por la confianza depositada en su figura.

“Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”, manifestó.

Adorni también destacó el apoyo de todo el equipo ministerial y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei:

“Agradezco a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera. Gracias también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente”.

Finalmente, el nuevo jefe de Gabinete cerró su mensaje con una frase que refleja el tono espiritual característico del espacio libertario: