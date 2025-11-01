Tino John: El jurado encontró NO culpables a los tres imputados

Luego de más de cuatro horas y media de deliberación, el jurado popular emitió su veredicto. Los entonces policías Luis Alberto Moggiano, Omar Eduardo Martínez y Cristian Alejandro Soto, fueron absueltos a partir del veredicto de no culpabilidad emitido por el jurado popular. Dos de ellos se desempeñaban en un grupo especial de operaciones y el restante en la Comisaría de Lago Puelo.

La investigación y la acusación fue por su participación en un procedimiento policial en el cual murió de un disparo de arma de fuego, Tino John, un productor rural de la zona de Las Golondrinas.

La decisión soberana del jurado popular fue dada a conocer tras más de 4 horas y media de deliberación.

En esta causa, el juez técnico del debate fue el Dr. Alejandro Rosales, mientras que la acusación estuvo a cargo del Fiscal General Martín Robertson por el MPF.

En tanto que la querella letrada fue ejercida por los abogados Alfredo Pérez Galimberti, Marcos Ponce, Miguel Whisky y Daniel Gómez Lozano, en representación de los hijos y la esposa de la víctima, así como también la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

Los tres policías que resultaron absueltos fueron representados por los abogados Fabián Gablachis (Moggiano) Martín Castro, Martín Moris (Martínez) y Oscar Romero Bruno (Soto).

Los doce integrantes del jurado analizaron la prueba, incluso solicitaron que se les aportara un video emitido durante el juicio para volver a verlo en la deliberación.

La lectura de las instrucciones finales terminó pasados unos minutos de las 16 hs. Entonces el jurado pasó a deliberar. A las 20:45 hs. dio a conocer que había alcanzado un veredicto. La oficina judicial convocó a las partes y a las 21 hs. el presidente del jurado leyó el veredicto de no culpabilidad para cada uno de los tres acusados.