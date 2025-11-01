Comodoro arranca noviembre con sol y viento

Comodoro Rivadavia amaneció este sábado 1 de noviembre con un cielo parcialmente nublado y una temperatura de 12.4°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El viento sopla del sudoeste a 39 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 78 km/h.

A pesar del viento, el panorama general invita a aprovechar el aire libre: se espera una jornada agradable, con máxima de 22°C hacia la tarde y mínima de 11°C por la mañana. No hay probabilidades de lluvia, por lo que el clima acompañará a quienes planeen disfrutar del finde largo o participar de las distintas actividades locales, como el evento “Al Mar”, reprogramado para este domingo.

Durante la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura descenderá a los 15°C, con vientos moderados del sudoeste.

Pronóstico extendido:

Domingo: mínima de 9°C y máxima de 17°C, con algo de nubosidad y viento.

Lunes y martes: condiciones similares, temperaturas suaves y sin lluvias a la vista.



