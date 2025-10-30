El evento “Al Mar” se reprograma para el domingo 2 de noviembre

La Agencia Comodoro Turismo, comunicó oficialmente la reprogramación del evento “Al Mar” para el domingo 2 de noviembre, debido a las condiciones meteorológicas adversas pronosticadas para el día sábado.

“En virtud del pronóstico previsto para el día sábado 1 de noviembre, y en favor de un mejor desarrollo de las actividades planificadas, se definió reprogramar el evento para el domingo 2, respetando el cronograma de horarios vigente”, informaron desde la organización.

Una fiesta náutica en la Costanera

El evento, que propone celebrar el inicio de la temporada estival y disfrutar del mar en la Costanera céntrica, se llevará a cabo con todas las actividades previstas originalmente: paseos náuticos, clases de SUP yoga, buceo, kayak, snorkeling, espacios gastronómicos y propuestas culturales, entre otras.

“Al Mar” busca consolidarse como una fiesta náutica de la ciudad, con la participación de prestadores turísticos, clubes, escuelas y emprendimientos locales vinculados a la actividad marítima.

Consultas e inscripciones

Desde Comodoro Turismo recordaron que quienes tengan dudas o consultas sobre inscripciones o servicios ya contratados deberán comunicarse con los referentes de cada actividad.