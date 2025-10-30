Dos mujeres policías heridas, una en terapia intensiva, durante una manifestación por justicia

Puerto Madryn. — Un grave incidente se registró durante la tarde del lunes en una vivienda de la ciudad donde un hombre cumple arresto domiciliario por homicidio culposo agravado, en el marco de la causa por la muerte del pequeño Elías, ocurrida meses atrás.

En el lugar se desarrollaba una manifestación vecinal y familiar en reclamo de justicia, cuando se produjo un violento episodio que terminó con dos mujeres policías heridas, una de ellas en terapia intensiva por las quemaduras sufridas.

El trágico antecedente

El caso que motivó la movilización conmocionó a toda la comunidad madrynense: Elías, un bebé de apenas un año y medio, murió tras ser aplastado por el vehículo que conducía su padre, quien perdió el control al volcar mientras manejaba alcoholizado.

El hombre fue imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y bajo los efectos del alcohol, y cumple arresto domiciliario mientras avanza la investigación judicial.

De acuerdo con los primeros datos recabados, durante la protesta se intentó prender fuego distintos elementos, entre ellos un sillón, en la puerta del domicilio del imputado.

Al intervenir el personal policial, las dos agentes fueron rociadas con un líquido inflamable por tres personas, lo que provocó que sufrieran quemaduras de diversa consideración.

Las uniformadas fueron asistidas de inmediato y trasladadas al Hospital Andrés Ísola de Puerto Madryn. Una de ellas permanece internada en terapia intensiva, mientras que su compañera presenta lesiones más leves.

Intervención judicial y operativo en el lugar

En el lugar trabajaron las fiscales Romina Carrizo y Cecilia Pistara, junto a personal de Criminalística y de la Comisaría de la Mujer. Se dispuso un amplio operativo policial y se comenzaron a analizar registros de cámaras y testimonios para identificar a los agresores y esclarecer los hechos.