Números finales del escrutinio: 63,6 % (201.2 para la eliminación de los fueros y un 34,2 %

Terminado el procesamiento de las actas de cada mesa en el escrutinio definitivo, el organismo que dirige Alejandro Tullio dio a conocer los datos finales en cada categoría: referéndum provincial, referéndum municipal, y consejeros populares a la Magistratura en las circunscripciones de Trelew y Esquel.

Una vez terminado el procesamiento de las actas de cada una de las 1450 mesas, y cumplido el trámite de comunicar al Tribunal Electoral Provincial, la secretaria electoral permanente de Chubut dio a conocer a la población el resultado final de cada una de las categorías provinciales, que el electorado votó este domingo 26 de octubre de manera concurrente con las elecciones a diputados nacionales.

De acuerdo a la información oficial y definitiva, el resultado en el referéndum provincial otorgó al Si una mayoría del 63,6 % (201.228 votos) para la eliminación de los fueros y un 34,2 % (114.892 votos) al No, tomando en cuenta los votos válidos afirmativos; mientras que los votos en blanco fueron 15.845 y los nulos 3.993.

En el caso del referéndum municipal de Puerto Madryn, el resultado mayoritario fue por el No a la inclusión del Voto Joven por un 63,5 % (31.333) contra un 36,5 % por el SI (18.008); en tanto que los votos en blanco fueron 1.606 y los nulos 605.

Respecto a los consejeros populares a la Magistratura, en la circunscripción Esquel el triunfo fue para la lista de Unidos Podemos, con 13.683 votos, mientras que en la circunscripción Trelew, la agrupación de La Libertad Avanza fue la más votada con 28.564 votos.

A continuación, adjuntamos los datos completos de cada categoría, que quedan supeditados a la oficialización por parte del Tribunal Electoral Provincial.