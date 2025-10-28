Los Bomberos de Comodoro lanzan su colecta navideña “Doná caramelos, regalá sonrisas”

Con la llegada de diciembre, los Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia iniciaron una nueva edición de su colecta navideña “Doná caramelos, regalá sonrisas”, una campaña solidaria que busca reunir golosinas para repartir durante el tradicional recorrido de Papá Noel por los barrios de la ciudad.

Desde el Destacamento N°1, ubicado en Kennedy y Rivadavia, invitan a los vecinos a sumarse a esta iniciativa que cada año despierta alegría entre los más chicos y fortalece el espíritu solidario de la comunidad.

“Volvemos un año más con el recorrido navideño, una tradición muy esperada por las familias comodorenses. Queremos que todos los niños puedan recibir un caramelo y una sonrisa, por eso pedimos la colaboración de quienes puedan donar”, expresaron desde la institución.

Las donaciones pueden entregarse directamente en el destacamento o bien comunicarse al teléfono 447-2482 para coordinar el retiro.

Los bomberos recordaron que, gracias al compromiso de los vecinos, cada Navidad logran recorrer distintos sectores de la ciudad acompañando a Papá Noel, llevando alegría y esperanza a cientos de hogares.