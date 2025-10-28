El padre Juan Molina, tras su triunfo en Santa Cruz: “Tenemos que hacer un bloque patagónico fuerte y ser una buena oposición”

El reciente triunfo del padre Juan Molina en Santa Cruz sorprendió al panorama político nacional. Con el 32,10% de los votos, el sacerdote logró revertir la historia reciente en la provincia, superando a La Libertad Avanza y al oficialismo provincial. En diálogo con ABC Radio por FM Records, Molina reflexionó sobre los resultados, los desafíos que vienen y el rol que planea asumir en el Congreso.

“Antes me volvían loco por la campaña, ahora porque soy noticia en todos lados. Es raro que un cura sea diputado, pero la gente nos eligió porque se sintió escuchada”, expresó Molina.

El sacerdote confirmó que, junto a otro compañero de lista, ocupará una banca en el Congreso y adelantó cuáles serán sus prioridades:

“Tenemos que ser una oposición muy fuerte. Todo lo que viene va contra los trabajadores, las personas con discapacidad y los jubilados. Hay que pararse firme frente a eso. Y, al mismo tiempo, construir alianzas con partidos provinciales. En el Congreso la política es táctica y estrategia”.

“Hay que defender la Patagonia”

Uno de los ejes que Molina considera fundamentales será la conformación de un bloque patagónico.

“Tenemos que defender nuestra Patagonia. Que vuelvan los subsidios al combustible y al gas, que se proteja la soberanía alimentaria. Desde el Río Colorado hacia el sur tenemos que estar unidos, porque el oficialismo perdió en casi todas las provincias patagónicas”, señaló.

Crítica al contexto nacional

Consultado sobre el avance electoral de La Libertad Avanza, Molina analizó el fenómeno con una mirada territorial:

“La gente votó con miedo. Hubo una campaña del miedo muy fuerte: que el lunes explotaba todo, que se venía el caos. Eso caló hondo, porque hay hambre, hay desesperanza, y muchos eligieron lo que creían menos conflictivo. El miedo no es tonto, decía mi abuela”.

También cuestionó la nueva modalidad de votación, que provocó en Santa Cruz “más de mil votos impugnados”, y la influencia de las redes sociales:

“Los pibes votan según TikTok o Instagram. Nosotros hicimos campaña cara a cara, pero a veces eso no alcanza frente a una maquinaria digital tan grande”.

Finalmente, el padre Molina aseguró que su compromiso será con el pueblo santacruceño y con toda la región patagónica: