Milei tomó  juramento a nuevo ministro de Relaciones Exteriores

El presidente , Javier Milei, encabezó el acto en el que tomó posesión de su cargo el flamante ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, que hasta ahora ejercía como secretario de Finanzas en la cartera de Economía.

«Sí, juro», respondió el martes el nuevo canciller en el Salón Blanco de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, a la pregunta del presidente de si juraba por Dios y por la patria el cargo asignado.

Con esta designación, Milei pretende profundizar las relaciones entre el Ministerio de Economía y el de Relaciones Exteriores, en un momento en el que cuenta con la asistencia financiera de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Quirno deberá articular alianzas internacionales para reinsertar a Argentina en Occidente, e impulsar la «batalla cultural que lidera el presidente Milei, tanto en el país como a nivel global, en defensa de los valores occidentales y las ideas de la libertad», señaló la Oficina del Presidente al anunciar el jueves de su designación.

VOTACIÓN SOBRE CUBA

El nuevo titular de la cartera de Exteriores afronta una votación clave este miércoles en la Asamblea General de la ONU, donde se debatirá una resolución que propone el levantamiento del embargo estadounidense contra Cuba, vigente desde 1960.

La Asamblea General de la ONU rechaza desde 1992 de manera ininterrumpida las sanciones que la Casa Blanca impone al país caribeño, una postura que Argentina siempre ha acompañado, en defensa del principio de integridad territorial, no injerencia y dado el apoyo de la isla al reclamo soberano que mantiene la nación sudamericana por las Islas Malvinas, ocupadas por Reino Unido.

El bloqueo de EEUU contra Cuba comenzó a implementarse desde 1962 de manera completa, y alcanzó terceros países a partir de 1992, cuando la Asamblea General emitió su primera resolución en la que reclamaba su fin.

Esta misma votación fue la que le costó el cargo el año pasado a la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, cuando la representación permanente argentina ante la ONU mantuvo la histórica posición del país.

Milei, alineado de manera incondicional a EEUU, la retiró del cargo y nombró en su lugar al que fue canciller hasta la semana pasada, Gerardo Werthein.

El excanciller, de 69 años, dimitió por los ataques que recibió en el seno del Ejecutivo a raíz de la reunión que mantuvo el 14 de este mes en la Casa Blanca el mandatario argentino con Trump.

El exministro se vio desautorizado durante la visita oficial del presidente argentino a EEUU, cuando le achacaron la responsabilidad por los dichos de Trump, que condicionó la ayuda financiera de su administración a que Milei ganara los comicios de medio término del domingo.

La jura de Quirno se produce dos días después de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales que renovarán a partir de diciembre, de forma parcial, las dos cámaras del Congreso. (Sputnik)