Macharashvili supervisó los trabajos de reparación de calzada en barrio Centro

El intendente recorrió los distintos puntos donde se está avanzando con el plan de recuperación de la trama vial en el casco céntrico de la ciudad. Este programa incluye más de 20 intervenciones y apunta a mejorar la transitabilidad en una zona de alta circulación vehicular.

Este martes, el intendente Othar Macharashvili, junto al secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, y los subsecretarios Walter Navarro y Clarisa Méndez, efectuaron una recorrida por las diferentes arterias donde se están desarrollando tareas de bacheo y reparación de calzada en el Centro de nuestra ciudad, como parte del plan de mejoramiento vial que se lleva adelante desde la actual gestión municipal.

En ese marco, Macharashvili destacó que los trabajos “avanzan a un buen ritmo, algo que no es sencillo en los tiempos que estamos viviendo, dado que se trata de una inversión realizada íntegramente con fondos municipales proveniente de los impuestos de los vecinos de Comodoro. Paso a paso, vamos cumpliendo con lo que hemos prometido”.

Continuando en ese tenor, el jefe de la ciudad, expresó que “varias zonas del casco céntrico se encuentran en reparación, por lo que les pedimos disculpas a todos los vecinos por los inconvenientes que ocasionan la ejecución de la obra, pero esto es parte de los trabajos que finalmente llevarán soluciones y mejorarán la transitabilidad en todo el sector”.

Cabe destacar, que el plan contempla más de 20 intervenciones, con tareas de bacheo que comenzaron en calle 25 de Mayo, entre Rivadavia y Ameghino, y continuarán en Gil Álvarez y 25 de Mayo; San Martín y 25 de Mayo; Rivadavia y Carlos Pellegrini; Gil Álvarez esquina Carlos Pellegrini y acceso a la Terminal; Pellegrini y Sarmiento; Bartolomé Mitre y Rawson; Bartolomé Mitre, entre Rivadavia y San Martín; Belgrano y Almirante Brown; Belgrano y Rivadavia; Rawson y Francia; Ameghino y Francia; Viamonte, entre Rivadavia y Dorrego; y Viamonte esquina Maipú; entre otras arterias.

En ese sentido, Ostoich señaló que “junto al intendente supervisamos las tareas de bacheo que se llevan a cabo frente al Consejo Deliberante, como parte del programa de mejoramiento de nuestra ciudad. Con estas acciones, buscamos lograr mejores condiciones de transitabilidad en una zona de mucha circulación”.

Del mismo modo, explicó que “las obras de asfalto las realizamos en el día, contrariamente a las que se ejecutan con hormigón, que llevan más tiempo porque el fraguado es distinto, lo mismo que las prestaciones técnicas. Le pedimos disculpas al vecino por las molestias y los problemas que esto genera, pero es para que todos vivamos y transitemos mejor”.