Se comienza a normalizar el suministro de agua desde las 16

Hoy, martes 28 de octubre, se culminó con las tareas de reparación en la avería detectada en el acueducto del ’66, entre la Estación de Bombeo Cerro Negro y la Estación de Bombeo Valle Hermoso.

Actualmente la ciudad continúa afectada a la interrupción del suministro de agua. Tras la finalización de los trabajos, y al momento de la emisión de este comunicado, nos encontramos con un 60% de capacidad en las reservas de Puesto La Mata.

Está previsto que desde las 16:00hs., se de inicio a la distribución del suministro, normalizándose paulatinamente en todos barrios de la ciudad.