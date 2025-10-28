 La justicia mantiene  en prisión a expareja de Lourdes

Un juez argentino rechazó la excarcelación de Leando García Gémez, expareja de la artista Lourdes Fernández, exintegrante de la famosa banda de pop Bandana, después de que un organismo de la Corte Suprema considerara que la mujer había sido cooptada y que estaba sometida a un alto grado de violencia.

«El juez Diego Slupsky dispuso que Leandro García Gémez, expareja de la cantante del grupo Bandana Lourdes Fernández, continúe detenido», informaron fuentes judiciles este martes a las que accedió la Agencia Sputnik.

El magistrado rechazó el planteo de excarcelación presentado por el defensor oficial del acusado, en sintonía con lo dictaminado por la fiscal interviniente, Silvana Russi, después de que cantante y compositora fuera hallada la semana pasada en la casa de su expareja.

La representante del Ministerio Público Fiscal valoró el «alto grado de violencia» del acusado sobre Lourdes a lo largo de la relación, en base a un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que había advertido el «alto riesgo» en el que se encontraba la víctima y el poder de influencia que tiene el acusado sobre ella.

García Gómez está imputado de privación ilegal de la libertad, y lesiones, en un contexto de violencia de género.

Al prestar declaración indagatoria, García Gómez dijo que Lourdes estaba en su departamento en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires por su propia voluntad.

Al rechazar la excarcelación, el juez también tomó en cuenta los riesgos procesales de fuga que existen por los antecedentes condenatorios de García Gémez.

El 20 de abril de 2022, García Gómez fue condenado a dos años y seis meses de prisión por amenazas coactivas, pero que se le unificó en 3 años por otros hechos.

El magistrado también consideró la gravedad del caso de violencia de género en el que la excantante de Bandana se encontraba inmersa, según los especialistas que la evaluaron.

En su dictamen, la fiscal había advertido el «alto grado de violencia» evidenciado por el acusado durante el vínculo que lo unió con Fernández y «que se sostuvo a lo largo del tiempo».

«Nos encontramos frente a un caso de violencia contra la mujer, cuestión que se impone por parte del Estado Nacional la obligación de velar especialmente por la seguridad de la víctima, y en este sentido se deben adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar sus derechos», señaló Russi en su dictamen.

La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que entrevistó a la damnificada, destacó en su informe interdisciplinario que observó «indicativos de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia».

El informe de la Oficina del máximo tribunal del país aludió a «la convergencia con conductas compulsivas potenciadas por una ingesta abusiva de sustancias psicoactivas del denunciado», y la «instauración de la mecánica violenta en parejas previas de ambos», lo que fueron aceptadoscomo «indicadores de riesgo».

El organismo concluyó que la problemática en la que se encuentra inmersa se trata de un caso de «entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada», por lo que valoró su situación como de riesgo alto».

Lourdes Fernández era una de las cinco integrantes de Bandana, una agrupación de música pop que surgió del concurso televisivo Popstars en 2001 y que se hizo muy popular durante los siguientes tres años. (Sputnik)