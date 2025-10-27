Una mujer fue atropellada frente a la Terminal

Una mujer mayor fue atropellada este lunes por la tarde en la zona de Brown y 25 de mayo, en la contracurva de la Terminal de Ómnibus de Comodoro Rivadavia. El siniestro se produjo cuando la víctima ya había cruzado la calzada y fue impactada por una camioneta negra que circulaba por el sector.

Según testigos, la mujer fue embestida por la parte frontal del vehículo, salió despedida por el capó y cayó al pavimento, donde permaneció varios minutos sin reaccionar.

“Vimos que salió alguien despedido por la trompa. Ya había cruzado prácticamente la calle. Pasó por arriba del capó y cayó al piso, quedó ahí tensionada. Estuvo mucho tiempo sin reaccionar, fue una situación muy fea”, relató Pablo, un testigo que circulaba detrás de la camioneta.

El hombre agregó que viajaba a unos cuatro o cinco metros del vehículo cuando ocurrió el accidente:

“Nos bajamos enseguida. La policía llegó a los cinco minutos y la ambulancia a los ocho o diez. Quedé muy mal, porque estas cosas no pueden seguir pasando. No se puede manejar así, sin precaución.”

La víctima fue atendida en el lugar y trasladada al Hospital Regional, donde ingresó estable y consciente. Los vecinos que presenciaron el hecho destacaron la rápida intervención del personal policial, tránsito y de emergencias médicas, que arribaron al lugar en apenas cinco minutos.

“Actuaron rápido, ordenaron el tránsito y ayudaron enseguida a la señora hasta que llegó la ambulancia”, señaló otro testigo.

La conductora del vehículo, en tanto, habría manifestado que “no vio” a la mujer al momento de cruzar. La policía de la Seccional Primera trabaja en el lugar para establecer las causas del hecho.