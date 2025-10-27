Buscan familia del corazón para un adolescente de 15 años 

El Juzgado de Familia N° 3 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de la Circunscripción Comodoro Rivadavia —a cargo de la Dra. Laura A. Lorenzon— informó una convocatoria pública provincial en el marco del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de la Provincia del Chubut, destinada a personas individuales y/o familias (sin configuración definida) que deseen ofrecerse como guardadores con fines adoptivos para un adolescente de 15 años.

La convocatoria busca un entorno familiar de afecto y protección, con disponibilidad para acompañar y potenciar sus recursos singulares, aceptar y respetar su historia de origen y sostener el vínculo y la comunicación con su progenitora.

Requisitos y compromiso esperado

Brindar un ámbito familiar estable, afectivo y protector.

Reconocer y respetar la historia personal y los lazos previos del adolescente.

Acompañar sus procesos educativos, de salud y sociales, promoviendo su autonomía progresiva.

Sostener el vínculo y la comunicación con su progenitora, conforme lo disponga la autoridad judicial y los equipos técnicos.

Las familias interesadas deberán enviar, del 15/10/2025 al 15/11/2025 (inclusive), una nota simple con:

Copia de D.N.I.

Domicilio

Teléfono de contacto

Manifestación de predisposición para asumir los cuidados del adolescente

Vía e-mail:

Se sugiere consignar en el asunto: “Convocatoria pública – Adolescente 15 años – Juzgado de Familia N° 3” y adjuntar la documentación en PDF.

Consideraciones importantes

La convocatoria es provincial , por lo que pueden postularse residentes en todas las localidades de Chubut .

Las postulaciones serán evaluadas por equipos técnicos ; el llamado no implica adjudicación automática .

La información aportada tendrá carácter confidencial y será utilizada exclusivamente para fines de evaluación.

Para más datos y acompañamiento en el proceso, se recomienda mantener el contacto únicamente por los canales oficiales indicados en la convocatoria.