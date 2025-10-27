Gabriela Kreder: “No perdemos las esperanzas de que esto pase de un momento a otro”

A dieciséis días de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Inés Morales, la hija del vecino comodorense, Gabriela Kreder, brindó declaraciones radiales en las que destacó el acompañamiento de los medios y de la comunidad, y aseguró que la búsqueda no se detiene ni se abandonará hasta dar con el paradero de ambos.

“Gracias a los medios esto se sigue difundiendo y no se pierde la visibilidad del caso. Desde ya, les agradecemos tanto mi hermana como yo por mantenerlo vigente hasta que podamos entender qué fue lo que pasó”, expresó en diálogo con ABC Radio por FM Records.

Reunión con el fiscal y avances de la investigación

Kreder explicó que este lunes mantuvieron una reunión con el fiscal del caso para conocer los avances de la investigación.

“Estuvimos reunidas para saber si había algún detalle nuevo que pusiera un poco de luz sobre todo esto. Por el momento no hay novedades. Se sigue buscando y se amplió la zona de rastrillaje hacia Caleta Córdova y Rocas Coloradas”, indicó.

La joven contó que la familia sigue gestionando recursos para sostener el operativo, ya que “con el paso de los días el recurso humano también se agota”. En ese sentido, mencionó que se están coordinando acciones para incorporar caballos y tecnología de detección subterránea.

Traslado de caballos y búsqueda con drones

Uno de los puntos más urgentes fue el traslado de caballos criollos desde el Cordón Forestal hasta Caleta Córdova, pedido que Gabriela había difundido horas antes en redes sociales.

“Los caballos están disponibles desde el viernes. No son de la Policía Montada, sino de particulares que se ofrecieron porque los animales están preparados para caminar ese tipo de terreno. Lo que faltaba era cómo trasladarlos, y eso es lo que estábamos gestionando”, explicó.

Además, mencionó que se está tratando de conseguir drones de alta tecnología capaces de detectar irregularidades hasta diez metros bajo tierra:

“El ministro de Seguridad está al tanto. Estos drones permitirían revisar zonas de sumideros y terrenos difíciles de ver desde la superficie. Es algo urgente y complicado de conseguir, pero estamos a full gestionando esa posibilidad.”

Imágenes y nuevas pistas

Consultada sobre las cámaras que captaron el recorrido de la camioneta, Gabriela confirmó que existen registros compatibles con su padre y Juana, aunque sin nitidez facial:

“No hay una imagen clara del rostro, pero por la campera, la forma de manejar y los tiempos de recorrido se puede deducir que eran ellos. No hubo paradas ni interceptaciones entre la casa de papá y la última cámara que los registra.”

A pesar de estos indicios, la familia sostiene que Pedro Kreder no habría llegado por voluntad propia hasta el punto donde se halló el vehículo.

“Con mi hermana seguimos sosteniendo que papá hasta ahí no podría haber llegado manejando él por su propia voluntad”, afirmó.

La hija del vecino desaparecido subrayó que la búsqueda seguirá activa y no será abandonada, según les confirmó la jefatura de la Brigada de Búsqueda de Personas:

“Nos dijeron muy claro que la búsqueda no se va a abandonar. Se siguen agotando todos los recursos posibles.”

Finalmente, agradeció la solidaridad de la comunidad y de los medios de comunicación: