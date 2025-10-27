Luque: “El gobernador plebiscitó su gestión y la gente esta en desacuerdo de sus políticas”

Juan Pablo Luque, flamante diputado nacional electo, indicó a ABC Radio por FM Records que “Cuando uno hace el análisis de frente a qué nos enfrentamos, con dos aparatos enormes como el nacional de Milei y al provincial que desarrolló una campaña oscura y de obscenidad con un desperdicio económico gastado para dañar mi imagen. Estamos muy contentos con el objetivo que logramos”.

“Vamos a iniciar un proceso para volver a vivir en estado de derecho para que en nuestra provincia cualquier persona normal pueda estar tranquila que no hay violaciones de los derechos constitucionales. Si a nosotros nos pasó lo que nos pasó, hay que imaginarse lo que puede hacer este gobierno provincial con cualquier vecino solamente por pensar diferente”, agregó.

El ex jefe comunal comodorense sostuvo que “Es una elección que hay tratarla de interpretarla con tranquilidad y con la humildad del mensaje que nos dio la gente, entendiendo que se trata de una elección de medio término que define la composición del Congreso donde hay que defender la vulnerabilidad de personas. Nuestro trabajado va a ser buscar el conceso para defenderlos y buscar posibilidades de desarrollo en una provincia que perdió el protagonismo en el terreno productivo”.

Unidad, fueros y crisis

Para Luque “Si el peronismo hubiera ido unido habríamos ganado las elecciones por 7 puntos. Son esas miserias que tenemos algunos que hacemos política y terminamos siendo funcionales al Gobierno nacional. Tenemos que lograr un espacio mucho más amplio y que nos permita discutir con honestidad para generar algo importante en una provincia que esta muy complicad”.

En cuanto a la votación por los fueros dijo que “El referéndum no fue serio no sirve para nada y no hubo información suficiente en un tema que no le interesa a nadie. Tenemos un gobernador y un vice que hacen campaña en contra de los fueros, pero ellos se mantienen los suyos”.

Luego expresó que “La gente no puede seguir soportando la situación que estamos padeciendo en los productivo con miles de despidos y no se esta defendiendo lo nuestro. No podemos permitir que YPF deje la ciudad partida al medio en aspectos ambientales y sociales, después que la ciudad le dio tanto al país”.

Torres y Kicillof

Con un claro mensaje a Torres dijo que “Esperemos que el gobernador tenga la humildad de reconocer que plebiscitó su gestión y que la gente esta en desacuerdo de las políticas que lleva a adelante, por eso es necesario que convoque a una mesa de trabajo para defender los intereses de Chubut”.

Luque consideró que “Los santacruceños y los chubutenses tenemos una agenda en común y tenemos el desafío que nos ha planteado el electorado para plantear temas muy diferentes lo que plantea el Gobierno nacional. La gente nos pide que nos dejemos de pelear, nos pongamos a trabajar y luchen por nosotros que la estamos pasando muy mal”.

Finalmente se refirió a las elecciones bonaerenses y dijo que “En la provincia de Buenos Aires se perdió por muy poco y hay que dilucidar el liderazgo nacional. No creo que el resultado de ayer le saque a Axel Kicillof las posibilidades de pelear por ese liderazgo con vistas al 2027”.