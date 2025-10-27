König: “Esta reforma por los fueros no tiene consensos y legitimidad”

El juez laboral de Trelew, Paulo König, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Fue la culminación de un proceso irregular al que nos sometió el Poder Ejecutivo a los chubutenses. Hay que recordar que la Legislatura introdujo este tema de manera absolutamente artificiosa, sobre eso hubo una campaña de desinformación y tengo la plena certeza que el porcentaje que sabíamos de qué se trataba el referéndum fue mínimo. Salvo contadísimas excepciones, solo se escuchó la voz del gobierno”.

El magistrado sostuvo que “No hubo ninguna contundencia, eso es falaz. Se dio a conocer a las 11 de la noche ese resultado que dijo que era contundente, pero faltaban los datos y recién se conocieron a las 5 de la mañana”.

Koning resaltó que “Los datos no son reales, ni sirven para establecer que haya ganado el sí porque no se dieron a conocer los votos en blanco. La ley establece que dice que se debe obtener la mayoría de los contabilizando los votos negativos e inclusive los votos en blanco, pero nadie informó cuál fue el voto en blanco”.

El juez explicó que “Imagino que hubo mucha gente que prefirió no votar por las dos opciones y termino eligiendo votar en blanco. No se puede tergiversar la realidad y menos que haya ganado el sí, para eso deberemos pedir cuánto fue el voto en blanco”.

Por último, Koning subrayó que “Las reformas constitucionales son casi para siempre, para un período importante, son normas que requieren consensos, acuerdos y discusiones donde una parte de la sociedad se ponga de acuerdo. Nada de esto sucedió y los porcentajes no son lo que se muestran de manera opaca. Es una reforma que no tiene consensos y legitimidad”.